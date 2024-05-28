Maden ocağındaki korkunç olay: 1 ölü

AYDIN'IN Çine ilçesinde Tatarmemişler Mahallesindeki bir maden ocağında geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Maden ocağındaki şantiyede bulunan kırıcı makinenin aksamını değiştirmek için içerisine giren Mustafa Basak, makine kapağının kapanması sonucu içeride sıkıştı. Mesai arkadaşları, kapağı açmayı başaramayınca yetkililere durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde talihsiz işçinin ezilerek hayatını kaybettiği belirlendi. İş kazasıyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.