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Haberler Aydın 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

KAZIM YÖRÜKCE
1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
AYDIN'IN Nazilli ilçesinde araç içerisinde 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı. Uyuşturucu ticaretinin yapılacağının bilgisine ulaşan ekipler, operasyon için düğmeye basarak şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta bulunan S.A. ve M.A.K. isimli 2 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada gizli bölmelerde 1 kilogram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı. İşlemlerinin adından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A.K. ise serbest bırakıldı.
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