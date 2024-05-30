1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde araç içerisinde 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı. Uyuşturucu ticaretinin yapılacağının bilgisine ulaşan ekipler, operasyon için düğmeye basarak şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta bulunan S.A. ve M.A.K. isimli 2 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada gizli bölmelerde 1 kilogram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı. İşlemlerinin adından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A.K. ise serbest bırakıldı.