Akaryakıt istasyonunu soyan hırsıza gözaltı

AYDIN'IN Germencik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunu soyan şahıs jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Olay, Germencik'e bağlı Hıdırbeyli mahallesinde önceki sabah saatlerinde meydana geldi. T.H.Ç isimli şahsın akaryakıt istasyonundan yaklaşık 30 bin TL, çeşitli bankalara ait kredi kartı ve muhtelif eşyaların çalındığı ihbarı üzerine ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı çalışma sonucu hırsızlık olayını S.D (34) isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Çaldığı malzemelerle birlikte yakalanan S.D. hakkında işlemlere başlandı.