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Haberler Aydın Kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

KAZIM YÖRÜKCE
Kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
AYDIN'IN Çine ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla 10 metre derinliğinde kazı yapan şahıslar jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Tarihi eser kaçakçılığına yönelik icra edilen faaliyette, Alabayır Mahallesi Atacanlar Mezrası'nda bir şahsa ait tarlada kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada A.S., Ö.A., A.Ç., T.U., D.A. isimli 5 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada yakalandı. Yapılan aramada, 1 adet hilti, 1 adet alüminyum merdiven ele geçirildi.
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