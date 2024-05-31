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Aydın’da yolcu minibüsü kaza yaptı: 17 yaralı

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında midibüs ile yolcu minibüsü çarpıştı. Yaralanan 17 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

DHA
Aydın’da yolcu minibüsü kaza yaptı: 17 yaralı

Aydın'da midibüs ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.Kaza, saat 13.00 sıralarında Aydın-Muğla Karayolu, Dorumlar Mahallesi Karatepe mevkisinde meydana geldi.

Çine ilçesinden Efeler'e yolcu taşıyan Ahmet Öz yönetimindeki 09 M 4712 plakalı yolcu minibüsüne arkadan gelen 48 AAJ 819 plakalı midibüs çarptı.Kazada, sürücülerle birlikte 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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