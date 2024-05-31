Emekli polis memuru komşusunu vurdu

Aydın'ın Efeler ilçesinde emekli polis Aslan Küçükoğlu (65) kendisine küfrettiği gerekçesiyle komşusu Özer Yılmaz'ı (50) tabancayla vurdu. 5 kurşunla yaralanan Yılmaz, hastaneye kaldırılırken Küçükoğlu ise tutuklandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Ulukent Sitesi içerisinde meydana geldi. Aynı apartmanda oturan apartman görevlisi Özer Yılmaz ile emekli polis memuru Aslan Küçükoğlu arasında tartışma çıktı. Küçükoğlu'nun ifadesinde, "Daha önceki tartışmamızda beni tartaklamıştı. Zaman zaman karşılaştığımızda benimle dalga geçiyordu. Torunumla eve giderken yine karşılaştık. Üzerime gelince korktum, ateş ettim" dediği öğrenildi