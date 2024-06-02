  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'daki terör operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı

Aydın'daki terör operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı

Aydın'da 1-31 Mayıs tarihleri arasında silahlı terör örgütlerine yapılan 23 ayrı operasyonda 34 şüpheli jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA
Aydın’daki terör operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Terörle mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek ve bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla Mayıs ayında da kararlılıkla sürdürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 1-31 Mayıs tarihleri arasında; TKP/ML, THKP-C, PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik icra edilen 23 operasyonda 34 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA