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Haberler Aydın Araçla çarpıp ölüme terk etti

Araçla çarpıp ölüme terk etti

KAZIM YÖRÜKCE
Araçla çarpıp ölüme terk etti
Aydın'ın Söke ilçesi Ağaçlı Kavşağı'nda kaza meydana geldi. Plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobilin sürücüsü, Erdoğan Cambaz'ın kullandığı 09 ACL 903 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Cambaz, asfalta düştü. Ağır yaralanan Cambaz, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cambaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Erdoğan Cambaz'ın Çine ilçesi Eski Çine Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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