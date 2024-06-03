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Haberler Aydın Yaşlı adamın 1 hafta önce öldüğü dairesinden gelen kötü kokularla ortaya çıktı

Yaşlı adamın 1 hafta önce öldüğü dairesinden gelen kötü kokularla ortaya çıktı

Aydın Kuşadası'nda 67 yaşındaki adamın dairesinden gelen kötü kokular üzerine komşular, ihbarda bulundu. Çilingirle girilen evde talihsiz adamın 1 hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA
Yaşlı adamın 1 hafta önce öldüğü dairesinden gelen kötü kokularla ortaya çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Camikebir Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Haluk Aytar'ın yalnız yaşadığı dairesinden kötü koku yayılması üzerine apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Aytar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Görevlilerin ağır koku nedeniyle maske ile görev yapabildiği evden şahsın cesedi yine maskeli ekiplerle çıkarıldı. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü değerlendirilen Aytar'ın cesedi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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