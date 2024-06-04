Aydın’daki başıboş sokak köpekleri yaşlı adamı hastanelik etti!

Yaşlı şahsı saldıran köpeklerin bölgedeki bir site tarafından sahiplenildiği iddia edildi. Köpeklerin saldırısı esnasında bisikletinden düşerek başını taşa çarpması sonucu kafatası çatlayan ve beyinde hasar oluşan Halil Özsağolu'nun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.