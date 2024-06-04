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Haberler Aydın Aydın’daki başıboş sokak köpekleri yaşlı adamı hastanelik etti!

Aydın’daki başıboş sokak köpekleri yaşlı adamı hastanelik etti!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı. Ağır yaralanan 72 yaşındaki talihsiz adamın kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

İHA
Aydın’daki başıboş sokak köpekleri yaşlı adamı hastanelik etti!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Halil Özsağolu, ağır yaralandı. Zafer Mahallesi 77 Sokak'ta köpeklerin yaşlı bir şahıs köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen 112 ekipleri tarafından yaşlı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Aydın’daki başıboş sokak köpekleri yaşlı adamı hastanelik etti!

Yaşlı şahsı saldıran köpeklerin bölgedeki bir site tarafından sahiplenildiği iddia edildi. Köpeklerin saldırısı esnasında bisikletinden düşerek başını taşa çarpması sonucu kafatası çatlayan ve beyinde hasar oluşan Halil Özsağolu'nun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Aydın’daki başıboş sokak köpekleri yaşlı adamı hastanelik etti!

Özsağolu'nun yakınları duruma tepki göstererek, bir an önce sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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