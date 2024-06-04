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Haberler Aydın Yaşlı adamın hazin sonu

Yaşlı adamın hazin sonu

KAZIM YÖRÜKCE
Yaşlı adamın hazin sonu
AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde, Haluk Aytar'ın yalnız yaşadığı dairesinden kötü koku yayılması üzerine apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Aytar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Görevlilerin ağır koku nedeniyle maske ile görev yapabildiği evden şahsın cesedi yine maskeli ekiplerle çıkarıldı. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü değerlendirilen Aytar'ın cesedi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
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