Başıboş sokak köpekleri yaşlı adamı hastanelik etti

SON günlerde ülke gündeminden düşmeyen sokak köpekleri Aydın'da da yaşlı, kadın ve çocukların korkulu rüyası olmaya devam etti. Sürüler halinde dolaşan ve şehrin her yerinde görülen başıboş sokak köpekleri, Nazilli'de saldırdıkları 72 yaşındaki Halil Özsağolu'nu hastanelik etti.

Zafer Mahallesi 77 Sokak'ta yaşanan olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen 112 ekipleri tarafından yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adama saldıran köpeklerin bölgedeki bir site tarafından sahiplenildiği iddia edildi. Köpeklerin saldırısı esnasında bisikletinden düşerek başını taşa çarpması sonucu kafatası çatlayan ve beyninde hasar oluşan Halil Özsağolu'nun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.