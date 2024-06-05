Didim’de masum paketlere gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek şüpheli bir şahsı takibe aldı. Bir süre sonra operasyon için düğmeyen basan narkotik ekipleri 1 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda; bisküvi, cips ve meyve suyu paketlerine gizlenmiş şekilde 442,34 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.