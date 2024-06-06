Anne adaylarına eğitim

AYDIN Efeler Belediyesi Kadın, Aile, Çocuk Psikososyal Destek Merkezleri'nde anne ve baba adaylarına ücretsiz olarak verilen 'Doğuma hazırlık eğitimleri' vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Hasanefendi- Ramazanpaşa Mahallesi'nde bulunan merkezde, Psikolog Aslı İlayda Kök tarafından verilen eğitimlere çocuk bekleyen anne ve baba adayları, teorinin yanında uygulamalı dersler de alıyor. Eğitimlere katılmak isteyen ebeveynlerin randevu almak için Kadın, Aile, Çocuk Psikososyal Destek Merkezleri'ni aramaları yeterli oluy