Aydın’da polisten kaçtı İzmir’de yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları İ.A. (51) idaresindeki araca Germencik ilçesinde 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp aracı ekiplerin üzerine süren şüpheli, önce ters istikametten sonra da Aydın-İzmir Otoyolu'na girerek kaçmaya başladı.

Amansız takip sonucu İzmir'in Torbalı ilçesi sınırları içerisinde durdurulan araçtan inerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli narkotik ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şahsın kullandığı araç ve kaçtığı güzergah üzerinde yapılan aramalarda; 2 parça halinde toplam 1 Kilo 10 gram skunk maddesi ele geçirildi. İ.A.'nın yapılan sorgulamasında uyuşturucu madde ticaretinden arandığı da tespit edildi. İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.