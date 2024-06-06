CHP’de liyakat yok ama zorbalık çok

AYDIN'DA CHP Efeler Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden alınan Artuğ Akosman, il yöneticileri tarafından darp edildiğini iddia etti. Akosman, kendisine yapılan siyasal ve fiziksel zorbalığa karşı hukuk mücadelesi verdiğini söyledi.

'LİYAKAT HAKİM OLMALI'

GEÇTİĞİMİZ günlerde ani şekilde görevden alınan CHP Efeler Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, suskunluğu bozdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda görevden alınma sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Artuğ Akosman, partinin il yöneticileri tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Parti içinde zorbalık olduğunu ifade eden Akosman, "Partimizde yıllardır Efeler Gençlik Kolları Başkanı olarak hak, hukuk mücadelesi verirken kendim bizzat İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yalan ve iftiralarla geçtiğimiz günlerde görevden alındım. Ardından il yöneticileri tarafından darp edildim. Hak, hukuk ve adalet mücadelesi veren bir genç olarak karşı karşıya kaldığım bu siyasal ve fiziksel zorbalık karşısında yalnız olmadığımı gayet iyi biliyorum. Partimizde zorbalık değil, liyakat hâkim olmalı" ifadelerini kullandı.