Kaçan sürücü ‘başkan’ çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobiliyle motosikletine çarptığı Erdoğan Cambaz'ı ölüme terk ederek kaçan Sökespor Başkanı Celalettin Macit tutuklandı. Söke-Kuşadası kara yolundaki Ağaçlı Kavşağı'nda 1 Haziran'da meydana gelen kazada Erdoğan Cambaz yönetimindeki motosiklete sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

ERDOĞAN CAMBAZ GEÇİRDİĞİ KAZA SONUCU CAN VERDİ

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsü Erdoğan Cambaz'ın (26) öldüğü kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, söz konusu sürücünün Celalettin Macit olduğunu tespit etti. Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Sökespor'un başkanı olduğu öğrenilen Macit, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.