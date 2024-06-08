Aydın’da denetim: Etler temiz çıktı

Aydın'da ele geçirilen bir ton domuz etinden sonra, kentin meşhur lezzetlerinden olan çöp şiş restoranlarında yapılan denetimlerde etler temiz çıktı. Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ancak denetimlerin devam edeceği bildirildi. Aydın'da düzenlenen operasyonla ele geçirilen bir ton dondurulmuş kaçak domuz eti, Ege'de büyük paniğe neden olmuştu. Bunun üzerine Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri turistlerin uğrak yeri olan Bodrum-Kuşadası-Didim güzergahında bulunan Germencik Ortaklar'daki çöp şiş işletmelerinden de örnekler aldı.

NUMUNELER GÖNDERİLDİ

Çöp şiş dükkanlarından alınan numuneler Afyonkarahisar'daki gıda analiz laboratuvarına gönderilerek etlerin domuz eti olup olmadığına bakıldı. Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı, alınan numunelerin Afyonkarahisar'daki gıda analiz laboratuvarına gönderildiğini gelen sonuçların da temiz olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği de bildirildi.