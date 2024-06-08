Aydın’daki orman yangını 6 saatte söndürüldü! 26 hektar alan zarar gördü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün gece çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle 6 saatte söndürüldü. Yangında, 26 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kuyucak ilçesi kırsal Çobanisa Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye toplam 271 personel ile 22 pikap, 6 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 itfaiye aracı, 2 itfaiye iş makinesi ve 3 DSİ dozeri sevk edildi.
Günün ağarmasıyla bölgeye sevk edilen 2 helikopter de yangına havadan müdahale etti. Alevler 6 saatte söndürülürken, toplam 26 hektar alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.