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Haberler Aydın İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katıldı

KAZIM YÖRÜKCE
İYİ Parti’den istifa ederek MHP’ye katıldı
İYİ Parti'de istifa depremi sünüyor. Aydın'da İYİ Parti'nin Köşk İlçe Gençlik Kolları kurucu Başkanı Ali Özdemir partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı. Özdemir ile birlikte MHP'ye katılanlara MHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende MHP İl Başkanı Haluk Alıcık tarafından parti rozeti takıldı. MHP'ye katılımların sürdüğünü kaydeden İl Başkanı Haluk Alıcık, 2 aylık süreçte 100 kişinin partiye üye olduğunu ifade etti. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin partiden ayrılanların geri dönmesine yönelik yaptığı çağrının karşılık bulduğunu ifade eden Alıcık, "Türk milliyetçilerinin baba ocağı MHP'dir. Artık baba ocağında birleşme zamanı. Aydın'daki tüm arkadaşlarımızı MHP çatısı altında siyaset yapmaya davet ediyorum. Burası baba ocağı, kim gelirse gelsin herkesi kucaklıyoruz" dedi. Özdemir ise, "11 yaşında Ülkü ocaklarında siyasete başladım. 2011'de ülkü ocakları yönetiminde yer aldım. Baba evine geri döndüğüm için çok mutluyum. Ülküçülük MHP'de olur. Arkadaşlarımız başka yerde aramasınlar, yerimiz MHP'dir" diye konuştu.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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