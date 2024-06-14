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Haberler Aydın Nazilli’de tefecilik yapanlar hakkında yargılama kararı

Nazilli’de tefecilik yapanlar hakkında yargılama kararı

KAZIM YÖRÜKCE
AYDIN'IN Nazilli ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklandı. Ekipler, tefecilik yaptığı iddia edilen S.U. (59), D.U. (35), M.U. (29), Ö.U. (29) F.U. ve İ.T. (37)'yi takibe aldı. Aramalar sonucunda S.U., D.U., M.U., Ö.U.'nun ikametlerinde 1 adet 7,65 milimetre tabanca, 5 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği, 1 adet 50 sayfalık boş senet koçanı, 5 adet tapu ve suça ilişkin muhtelif evrak ele geçirildi. Mahkeme, S.U., M.U. ve D.U. hakkında tutuklu yargılama kararı verdi. Ö.U., F.U. ve İ.T. ise serbest bırakıldı.
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