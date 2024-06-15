Aydın’da esnaf çifte bayram yaşadı

Merkez ilçe Efeler'de çarşı pazarlar, Kurban Bayramı ve Babalar Günü öncesinde alışverişe çıkan vatandaşlarla dolup taştı. İki özel günün aynı tarihe denk gelmesi, alışveriş hareketliliğini zirveye taşıdı. Vatandaşlar, hem bayram için hazırlıklarını tamamlarken hem de Babalar Günü için hediyeler aldı.

Kurbanlık alışverişi ve bayramlık kıyafetlerin yanı sıra, Babalar Günü için alınan hediyeler, çarşı pazarda yoğunluğu ikiye katladı. Esnaf, artan müşteri sayısıyla birlikte satışların da ciddi oranda yükseldiğini belirtti. Alışveriş yapan vatandaşlar çarşı ve pazar yerlerinde renkli ve canlı görüntüler oluştu.

Çarşı esnaflarından Halil Polat; "Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk gününün Babalar Günü'ne denk gelmesi işimizi oldukça hareketlendirdi. Hem kurbanlık satışları hem de Babalar Günü için alınan hediyeler sayesinde çifte sevinç yaşıyoruz. Herkesin bayramı ve Babalar Günü kutlu olsun" dedi.

Vatandaşlar ise çifte bayram heyecanını şu sözlerle paylaştı: "Bu yıl Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nün aynı gün olması çok güzel bir tesadüf oldu. Hem bayram alışverişimizi hem de Babalar Günü hazırlıklarımızı aynı anda yapıyoruz."