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Haberler Aydın Aydın'da yangın ormanlık alana sıçradı

Aydın'da yangın ormanlık alana sıçradı

Aydın'ın Çine ilçesinde, Ünlüce Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Saat 17.30'da başlayan yangına bölge halkı ilk müdahaleyi yaptı ve durumu yetkililere bildirdi. Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, itfaiye araçları ve helikopterler havadan ve karadan müdahale ederek yangını söndürmeye çalışıyor.

DHA
Aydın’da yangın ormanlık alana sıçradı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarında etkisiyle çevreye yayıldı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Ünlüce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan bölge halkı durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, itfaiye araçları karadan, helikopterle ise havadan müdahale başlatıldı. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

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