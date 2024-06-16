Aydın’da yangın ormanlık alana sıçradı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarında etkisiyle çevreye yayıldı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Ünlüce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan bölge halkı durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, itfaiye araçları karadan, helikopterle ise havadan müdahale başlatıldı. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.