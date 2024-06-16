Bafalı balıkçılar pilotları kurtardı

Aydın'ın Didim ilçesinde geçtiğimiz gün zirai alanda çıkan yangının söndürülmesi için yoğun bir çalışma yapıldı. Bu çalışmalara havadan destek veren yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert bir iniş yaptı.

İnişin ardından su alırken batan uçaktaki mürettebat için AFAD ve balıkçı Yalçın Kocakaya harekete geçti. Kahraman balıkçı, pilotlar Hüseyin Çabuk, Yakup Kameroğlu ile orman muhafaza memuru İbrahim Arslan'ı teknesine alarak hayatlarını kurtardı.

DÜŞÜNMEDEN ATLADI

Düşen uçağın mürettebatını teknesiyle kurtaran Yalçın Kocakaya, "Uçağın düştüğünü görür görmez oğlum ve kardeşim ile birlikte teknemize binip olay yerine gittik. Suyu bildiğimiz için onları çıkarıp getirdik. Onlar ormanlarımız yanmasın diye mücadele ediyordu, biz de onların canı için mücadele ettik" dedi.

Kocakaya ve AFAD ekipleri sayesinde uçaktaki 2 pilot ve bir görevli memur kurtarıldı.

Fedakar balıkçı Kocakaya, "Allah'a çok şükür ölüm olmadı. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz" dedi.