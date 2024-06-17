Aydınlılara çifte müjde

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın'da yapımı devam eden Aydın-Denizli Otoyolu ve Şehir Hastanesi'nin açılışına ilişkin tarih verdi.

OTOYOL EYLÜL'DE

Savaş'ın otoyolun Eylül'de, Şehir Hastanesi'nin ise yılsonunda açılacağı müjdesini vermesi Aydınlılara çifte bayram sevinci yaşattı. Aydın'da yapımı devam eden yatırımların takipçisi olacaklarını dile getiren Savaş, "En geç eylül ayında otoyolu açacağız. Şehir Hastanesi'ni de bu yılın sonunda açacağız. Diğer yatırımlarımız sürüyor. Söke ve Karpuzlu'da hükümet konağı, birçok spor yatırımı, gölet, kapalı sistem sulama ile ilgili yatırımımız, tarım, sağlık ve eğitimle ilgili yatırımlar devam ediyor. Bunların takipçisi olacağız. İlimizin daha fazla üretmesi, istihdam oluşturması ve ihracat yapması için, hak ettiği yere ulaşması için, gelişen ve büyüyen Türkiye'den daha fazla pay alması için hep birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.