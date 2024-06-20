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Haberler Aydın Aydın'da bahçede otururken parmağını yılan ısırdı

Aydın'da bahçede otururken parmağını yılan ısırdı

Aydın'da sıcak havaların gelmesiyle birlikte çok fazla yılan görülmeye başladı. Karacasu'da bahçede otururken parmağını yılan ısıran Murat Uysal hastaneye kaldırıldı.

İHA
Aydın’da bahçede otururken parmağını yılan ısırdı

Aydın'ın Karacasu İlçesi'nde yaşayan ve tarımla uğraşan Murat Uysal, bahçede fark etmeden oldukça zehirli olan engerek yılanın üzerine bastı. Bu sırada yılan Uysal'ı parmağından ısırdı. Yılan zehrinin etkisi ile aniden fenalaşan Uysal, ilçede bulunan hastaneye gitti. Burada ilk müdahalesi yapılan Murat Uysal, durumu ciddi olduğu için Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Uysal'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından kendisini ısıran yılanın fotoğrafı ile paylaşım yapan Uysal, "Birazcık sarstı ama ben sağlam kaldım" diyerek sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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