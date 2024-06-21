Aşırı sürat sonucu direğe çarptı

AYDIN'IN Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aşırı süratli bir şekilde elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Aydın'ın Köşk ilçesi Çalıkahve Mevkiinde meydana geldi. Akçaköy istikametinden Köşk istikametine süratli bir şekilde seyir halinde olan F.K. yönetimindeki otomobil savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çarpma sonucu hurdaya dönen araçta, 21 yaşındaki sürücü F.K'nın ağır yaralandığını tespit etti. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı