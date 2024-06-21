Aydın’da kaplumbağa kurtarma operasyonu

AYDIN'IN Efeler ilçesinde Ilıcabaşı Mahallesi'nde çıkan yangında 3 ev zarar görürken, alevlerin arasında kalan bir vatandaş ile bir kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ilıcabaşı Mahallesi'nde çıkan yangın evlere ve zeytinlik araziye sıçradı. Evde yemek yerken alevler arasında kalan 88 yaşındaki Mustafa Ali Yalçınkaya'yı ekipler kurtardı. Alevler arasında kalan bir kaplumbağayı da kurtaran ekipler, hemen dışarı çıkardı. Yangında 2'si metruk toplam 3 ev ve zeytinlik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.