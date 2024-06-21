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Haberler Aydın Cezaevi firarisi saklandığı çorap çuvalları arasından çıktı

Cezaevi firarisi saklandığı çorap çuvalları arasından çıktı

Aydın'da suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Efeler'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs saklandığı evin çatı katındaki çorap çuvalları arasında yakalandı.

İHA
Cezaevi firarisi saklandığı çorap çuvalları arasından çıktı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan polis ekipleri, gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Edinilen bilgiye göre, 1 Mayıs tarihinde Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve 'hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.D.'nin evine operasyon düzenlendi. Cezaevi firarisi, ikametin çatı katında polis ekipleri tarafından gizlendiği çorap çuvalları arasında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D., çıkartıldığı adi makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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