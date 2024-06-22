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Haberler Aydın Alkollü şahısların sahte ihbarı ortalığı birbirine kattı

Alkollü şahısların sahte ihbarı ortalığı birbirine kattı

Aydın'da bir aracın uçuruma yuvarlandığı ihbarını alan ekipler bölgeye gittiğinde şaşkına uğradı. Bir süre aracı arayan ekipler kazaya rastlamazken ihbarı yol kenarındaki alkollü şahısların yaptığı belirlendi.

İHA
Alkollü şahısların sahte ihbarı ortalığı birbirine kattı

Aydın'ın Köşk ilçesindeki Koçak Mahallesi'nde gece saatlerinde ilginç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir aracın yol kenarındaki uçuruma yuvarlandığı ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kaza yapan aracı aramaya başladı.

Ekipler bölgede yaptıkları aramada kazaya rastlayamazken, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından yol kenarında bir şahsın olduğu tespit edildi. Sorulara sağlıklı cevaplar veremeyen şahsın aşırı derecede alkollü olduğu ve aracının da olmadığı belirlendi. Ambulansa alınarak hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler ihbarı yapan şahsı tespit etmek için çalışma başlattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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