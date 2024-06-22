Çete lideri Nazilli’yi İYİ dolandırmış

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde sahte engelli raporu düzenleyerek 205 milyon lira vurgun yapan çeteye yönelik operasyonda tutuklanan çete lideri Seher Gül'ün İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanlığı kurucu üyesi olduğu ortaya çıktı.

KURULDA GÖREVLİYDİ

NAZİLLİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı organizesinde gerçeğe aykırı sağlık kurul raporları düzenleyip kullanarak, engelli araç alımı, emeklilik, aylık bağlatma, bakım yardımı, özel eğitim, istihdam gibi tanımlanmış hak ve hizmetlerden usulsüz yararlandığı tespit edilen 17 kişiye 11 Haziran'da Nazilli, İzmir, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

OPERASYONDA çete liderleri olduğu öğrenilen İYİ Partili Seher Gül ile eşi Ç.G. başta olmak üzere 4 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında bulunan ve çete lideri olan isimlerden birisi Nazilli'de şok etkisi yarattı. Sahte evrak çetesinin liderlerinden biri olan Seher Gül'ün İYİ Parti Nazilli'nin kurucu üyelerinden olduğu ve geçtiğimiz dönemki Nazilli Belediyesi NAZGEM yönetim üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi.

ENGELLİ EVRAKLARI BULUNDU

EŞ zamanlı operasyonlarda 17 şüphelinin ev aramalarında 87 adet sağlık kurulu raporu, 96 sayfa hasta muayene evrağı, 13 adet hastane laboratuvar sonuç formu, hasta gözlem formu evrakı, 2 adet tabanca, 54 adet fişek, 3 adet şarjör, 18 adet cep telefonu, 2 adet engelli kimlik kartı, 6 adet engellilik ve sakatlık evrakları, 6 adet SGK evrakı, 7 adet isim ve telefon numarası yazılı not kâğıdı ve not defteri, 6 adet reçete, 1 adet laptop, 1 adet sim kart adaptörü, 5 adet flash bellek, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet aydın vergi dairesine ait evrak, 5 adet banka dekont ve hesap hareketi içeren evrak ele geçirilerek muhafaza altına alındı.