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Haberler Aydın Cezaevinden izinli olarak çıkıp hırsızlık yaptı

Cezaevinden izinli olarak çıkıp hırsızlık yaptı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs bir evden hırsızlık yaptı. Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan şahsın üzerinden 15 bin lira değerinde telefon çıktı.

İHA
Cezaevinden izinli olarak çıkıp hırsızlık yaptı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kardeşköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde hırsızlık olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden bir şahsın ikametinde bulunan yaklaşık 15 bin TL değerinde bir adet cep telefonu kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması ve şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık şüphelisi M.E.O.'nun başka bir suçtan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunduğu ve izinli olarak çıktığı tespit edildi. M.E.O. jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, çalınan cep telefonu da sahibine teslim edildi.

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