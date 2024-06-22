Kamyon ve TIR alev topuna döndü

AYDIN-DENİZLİ Otoyol inşaatı Dalama Şantiyesi'nde bir kamyon ve bir TIR tamamen yanarak hurda yığınına döndü. Hafriyat kamyonlarından birinin yakıt deposunda meydana gelen patlama sonucu kamyon yanmaya başladı. Alevler kamyonun hemen yanında park halindeki TIR'a sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yoğun çalışma sonucunda kontrol altına aldı. Şantiyede çalışanların suyla müdahalesi ve korku dolu anları bir işçi tarafından cep telefonuna anbean kaydedildi.