  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kamyon ve TIR alev topuna döndü

Kamyon ve TIR alev topuna döndü

İHSAN KARATAŞ
Kamyon ve TIR alev topuna döndü
AYDIN-DENİZLİ Otoyol inşaatı Dalama Şantiyesi'nde bir kamyon ve bir TIR tamamen yanarak hurda yığınına döndü. Hafriyat kamyonlarından birinin yakıt deposunda meydana gelen patlama sonucu kamyon yanmaya başladı. Alevler kamyonun hemen yanında park halindeki TIR'a sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yoğun çalışma sonucunda kontrol altına aldı. Şantiyede çalışanların suyla müdahalesi ve korku dolu anları bir işçi tarafından cep telefonuna anbean kaydedildi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA