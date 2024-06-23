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Haberler Aydın Aydın'daki depoda korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Aydın'daki depoda korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün akşam saatlerinde otluk arazide başlayan yangın bir depoya sıçradı. Kısa sürede büyüyen depo yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına karşı güvenlik önlemleri alındı.

İHA
Aydın’daki depoda korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Aydın'da 22 Haziran günü saat 19.00 sıralarında Ata Mahallesi Aydın Sanayi Ticaret İstihas Sitesi'ndeki (ASTİS) otluk arazide çıkan ve rüzgarın etkisiyle bir işletmeye ait depoya sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Edinilen bilgiye göre, otluk arazide bulunan çalıların da tutuşmasıyla yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle deponun çatı katına yöneldi. Alevin çatıya ulaşması sebebiyle çatıda bulunan plastik malzemeler tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın tüm depoyu sardı.

İçerisinde birçok zücaciye, plastik ürünler, çakmak gazları gibi eşyaların olması sebebiyle yangın kısa sürede büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken, zaman zaman çakmak gazları gibi ürünlerin patlaması sebebiyle ekipler müdahalede zorluk yaşıyor. Yaklaşık 16 saattir yangını söndürme çalışmaları devam ederken, patlama riskine karşı güvenlik önlemleri de alındı.

İtfaiye, orman, sağlık, UMKE, AFAD, Efeler ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri alevlere müdahale ederken, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları 16'ncı saatinde devam ediyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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