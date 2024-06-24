Aydın’da 35 dönüm zeytinlik küle döndü

ÇİNE'YE bağlı Hallaçlar Mahallesi'nde elektrik tellerinin birbirine temasıyla oluşan kıvılcımlar nedeniyle zeytinlik alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevlere karadan 8 arazöz, 2 su tankeri ve 50 personel havadan ise 2 helikopter ve 2 uçak ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınırken soğutma çalışması başlatıldı.