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Haberler Aydın Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok

Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok

HABER MERKEZİ
Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok
AYDIN İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Karpuzlu, Kuyucak ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Söke ilçesinde D.C. ve N.D. isimli şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca yakalanan D.C., N.D., A.Ö., E.E., O.A. ve S.Ö. şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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