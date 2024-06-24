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Haberler Aydın Matematik öğretmeni canına kıydı

Matematik öğretmeni canına kıydı

HABER MERKEZİ
Matematik öğretmeni canına kıydı
AYDIN'IN Didim ilçesinde özel bir okulda matematik öğretmenliği yapan 36 yaşındaki Erhan E., kız arkadaşıyla tartışma yaşadı. Olayın ardından Erhan E.'den haber alamayan kız arkadaşı eve geldi. Erkek arkadaşı Erhan E.'yi evde asılı halde bulan, kız arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemesinde Erhan E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından öğretmenin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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