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Haberler Aydın Tarımın tansiyonun belirliyor! Aydın'da 'Beyaz altın' ekiplerin koruması altında

Tarımın tansiyonun belirliyor! Aydın'da 'Beyaz altın' ekiplerin koruması altında

Aydın'da pamuk sezonundaki hareketlilik sürüyor. 'Beyaz altın' olarak bilinen pamuğun korunması ve sağlıklı bir bitki gelişim süreci geçirmesi için arazilerde gözlem yapılıyor.

İHA
Tarımın tansiyonun belirliyor! Aydın’da ’Beyaz altın’ ekiplerin koruması altında

Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta sezon hareketliliği devam ederken, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pamuk tarlalarındaki kontrollerine devam ediyor. Beyaz altın için sahaya inen ekipler, pamuk zararlılarının takibinin yapılması ve sağlıklı bir bitki gelişim sürecinin sağlanması hedefiyle pamuk ekili arazilerde gözlem gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde çizgili yaprak kurdu ve yeşilkurt gibi zararlılara yönelik gözlemler yapılırken, üreticiler de bilgilendirildi.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda ise "Pamuk ekili alanlarımızda bitki gelişim gözlemlerimiz devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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