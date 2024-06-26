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Aydın'daki balık ölümleri inceleme altında

Aydın'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes'e bağlı bağlı kanallarda görülen balık ölümleri kanalda incelemelere başlandı. Ölümlerin kaynağı araştırılıyor.

İHA
Aydın’daki balık ölümleri inceleme altında

Aydın'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes'e bağlı bağlı kanallarda görülen balık ölümleri yetkilileri harekete geçirdi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin gerçekleştiği kanalda gerekli incelemeleri başlattı.

Ekipler, bölgedeki suyun kalitesini değerlendirmek amacıyla su parametre ölçümlemeleri yaparak nedenleri araştırıyor. Vatandaşlar ve bölge sakinleri, balık ölümlerinin çevreye ve ekosisteme olan olumsuz etkilerinin bir an önce tespit edilip gerekli önlemlerin alınmasını bekliyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki gözlemler ve analizlerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

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