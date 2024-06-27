Aydın’da akaryakıt istasyonuna ateş açan şüpheliyi jandarma yakaladı

Aydın'ın Germencik ilçesinde Hıdırbeyli Mahallesinde dün saat 06.10 sıralarında S.D.E (34) isimli bir şüpheli, akaryakıt istasyonuna gidip rastgele istasyona ateş açtı. Daha sonra istasyon görevlisini silahla tehdit eden şüpheli, iş yerine ait yaklaşık 6 bin TL parayı alıp kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine giden Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı. Yaptıkları incelemede şüphelinin kimliği tespit edilip kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen S.D.E, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.