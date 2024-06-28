Kuşadası sahilleri vatandaşın hizmetinde

TÜRKİYE'NİN tatil cenneti Aydın'ın Kuşadası, her yıl olduğu gibi bu yıl da rekor sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Milyonlarca yerli ve yabancı turisti konuk eden ilçe, Kuşadası Belediyesi tarafından sürdürülen planlı çalışmalarla ziyaretçilerine huzurlu bir tatil yaşatıyor. Tatilciler, Başkan Ömer Günel tarafından şemsiye ve şezlongların ücretsiz hale getirildiği halk plajlarında denizin, kumun ve güneşin tadını doyasıya çıkartırken uygun fiyata sunduğu kaliteli hizmetle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi'ne ait Arya Tesisleri dolup taşıyor.

Ömer Günel

ŞEZLONGLAR ÜCRETSİZ

SEVGİ Plajı'nda yer alan kamp, karavan alanı Ada Camping tam kapasite ile hizmet vermeyi sürdürüyor. Kentin güzelliklerinin tadını çıkaran tatilcileri en iyi şekilde ağırlamak için çalışan Kuşadası Belediyesi'nin ilgili ekipleri ise yaptığı kesintisiz mesai ile yüzleri güldürüyor. Kuşadası Belediyesi, 10 yıllığına sorumluluğunu üstlenmesinin ardından şemsiye ve şezlongları ücretsiz hale getirdiği plajlarda yürüttüğü bakım, onarım ve temizlik çalışmaları ile ziyaretçilerini bu yıl pırıl pırıl karşıladı. Kuşadası plajlarında bulunan şemsiye ve şezlonglardan ücretsiz yararlanan tatilciler Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.