Zehir tacirlerine operasyon: 83 gözaltı

AYDIN'DA uyuşturucu imalat ve satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-24' operasyonunda yakalanan 38 şüphelinin 4'iü tutuklandı. İçişleri Bakan Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, 13 ilde yapılan çalışmalarda 83 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Bunlardan 28'i tutuklandı, 17'sine adli kontrol kararı veridi, 5'inin işlemleri sürüyor. Ayrıca yapılan aramalarda, 911 kilogram uyuşturucu madde, 10 milyon 995 bin kök kenevir ve kök skunk ile 13 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonunda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.