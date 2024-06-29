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Haberler Aydın Serinlemek için girdiği gölette can verdi

Serinlemek için girdiği gölette can verdi

HABER MERKEZİ
Serinlemek için girdiği gölette can verdi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 11 yaşındaki Elif Tosun serinlemek için girdiği derede boğuldu. Mersinbeleni Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Elif Tosun, ailesiyle birlikte Akmescit mahallesindeki piknik alanına gitti. Tosun, serinlemek için piknik alanındaki Sarıçay deresinde suya girdi.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

BİR süre sonra Tosun'un suda kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan küçük kıza ilk müdahale yapıldı. Talihsiz çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Tosun'un cenazesi ailesinin gözyaşları arasında mahalle mezarlığına defnedildi.

Elif Tosun'un cansız bedeni çıkarıldı.

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