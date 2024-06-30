Aydın’da deprem analiz laboratuvarı açıldı

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Aydın, depreme dayanıklı yapıların tasarımı ve mevcut yapıların performans analizleri için önemli bir merkeze kavuştu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde Deprem Performans Analiz Laboratuvarı açıldı. Açılışa katılan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "Üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz bu laboratuvar, depreme dayanıklı yapıların tasarımı ve mevcut yapıların performans analizi konularında öncü çalışmalar yapacak, bilim dünyasına ve toplumumuza önemli katkılar sağlayacaktır. Deprem Performans Analiz Laboratuvarı, son teknolojiye sahip ekipmanlar ve alanında uzman akademik kadrosuyla, öğrencilerimizin eğitimine de büyük katkı sağlayacaktır. Bu laboratuvarda yapılacak araştırmalar ve çalışmalar, sadece bilimsel bilgi üretmekle kalmayacak, aynı zamanda pratik çözümler sunarak mühendislik uygulamalarına da doğrudan katkı sağlayacaktır" diye konuştu.