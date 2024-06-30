Park vandalları

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin çeşitli noktalarında yenilenen ya da yeni yapılan parklar son aylarda vandalların hedefi haline geldi. Vatandaşlar için doğal yaşam, dinlenme ve spor alanlarına dönüştürülen ve adanın cazibe noktalarından biri haline gelen parklardaki basketbol potaları, oturma grupları, çocuklar için oyun aletleri, hatta dekoratif çitler kasıtlı olarak kırılıyor.

Son olarak İkiçeşmelik Mahallesindeki Cafer Kotan Yaşam Parkı'na da saldırı gerçekleşti. Parkta bulunan ahşap kameriyelerinden birinde bağlantı noktalarına verilen zarar neticesinde yapısal olarak bir çökme yaşandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Cem Özgür Demirci, kasıtlı olarak parklara zarar verildiğini belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.