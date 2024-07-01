  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın Karpuzlu'da makilik yangını

Aydın Karpuzlu'da makilik yangını

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İHA
Aydın Karpuzlu’da makilik yangını
Yangın, Karpuzlu ilçesi Ömerler Mahallesi ile Güneyköy Mahallesi arasında kalan Karabelen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden bölge sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Havadan ve karadan gerçekleştirilen söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA