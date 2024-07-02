Sıktıkları kurşunla, Pera bebeği öldüren magandalar yakalandı

Söke'nin Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi üzerindeki evlerinde annesi Buse Palabıyık ile birlikte oyun oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen bir düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi isabet etti. Mermi, evlerinin tavanından sekerek Pera bebeği başından yaraladı.

Kanlar içinde kalan bebek, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Pera bebek hayatını kaybetti.

SONSUZLUĞA UĞURLANDI

Pera Palabıyık için öğle vakti Hacı Halil Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Baba Ahmet Palabıyık, kızının cenazesinde güçlükle ayakta dururken gözyaşına boğuldu. Cenazeye Söke Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da katıldı. Namazın ardından bebeğin cenazesi Granta Mezarlığı'nda defnedildi.

DEDENİN "CİĞERİM YANIYOR" FERYADI

Dede Kerim Palabıyık, maganda kurşunu ile minik torunun ölümüne isyan etti. "Ciğerim yanıyor" diyen Palabıyık, "Canım torunumu bir maganda kurşunu hayattan kopardı. Silah atanın mutluluğu benim evime ateş düşürdü. Annesinin babasının feryatları ciğerlerimizi yakıyor. Düğünlerde eğlencelerde neden silah atılır? Bu acıyı bize yaşatanların en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

DAMAT İLE BİRLİKTE 4 GÖZALTI

Öte yandan Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp koordinesinde özel ekip olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın yaşandığı bölgede yapılan incelemede çok sayıda boş mermi kovanı bulunurken olayın yaşandığı saatlerde bölgeden geçen konvoydakiler tespit edildi. Polis damat D.G, ağabeyi C.G., babası M.T.G. ve düğünde davetli S.B'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, kurşunun kimin sıktığının belirlenmesinin ise an meselesi olduğu öğrenildi.