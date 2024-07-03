  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Trenin çarptığı kadın feci şekilde can verdi!

Trenin çarptığı kadın feci şekilde can verdi!

Eskişehir-İzmir seferini yapan yolcu treni, Kütahya'da yer alan Sofu Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte çapa motoruna çarptı. Trenin çarptığı çapa motorunu kullanan 55 yaşındaki Fatma Başol korkunç şekilde hayatını kaybetti.

DHA
Trenin çarptığı kadın feci şekilde can verdi!

Kütahya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı çapa motorunun sürücüsü Fatma Başol (55), hayatını kaybetti.

Eskişehir-İzmir seferini yapan yolcu treni, Sofu Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan çapa motoruna çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çapa motorunun sürücüsü Fatma Başol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Başol'un cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA