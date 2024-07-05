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Haberler Aydın Aydın'da korkunç olay! Eski eşten sevgililere kanlı pusu: 1 ölü

Aydın'da korkunç olay! Eski eşten sevgililere kanlı pusu: 1 ölü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen korkunç olayda Murat N. eski eşi Derya B. (42) ile onun sevgilisi Orhan Murat'a (46) pusu kurarak ateş açtı. Olay sonucu adam hayatını kaybederken, Derya B. yara almadan kurtuldu. Saldırının ardından ardından kaçan Murat N. ise polis tarafından yakalandı.

DHA
Aydın’da korkunç olay! Eski eşten sevgililere kanlı pusu: 1 ölü

Aydın'da dün gece saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak'ta korkunç bir olay meydana geldi. Peş peşe silah sesi duyup sokağa çıkanlar, bir kişiyi kanlar içinde yerde yatarken görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan Orhan Murat'ın hayati fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Murat, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçedeki bir otelde aşçı olarak çalıştığı belirtilen Murat, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Orhan Murat'ın sevgilisi olduğu ileri sürülen ve saldırıdan yara almadan kurtulan Derya B., sinir krizi geçirdi. Derya B. de aynı hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

TAKİP ETMİŞ

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Derya B.'nin bir süre önce boşandığı eşi Murat N., olduğunu belirledi. Derya B. ile Orhan Murat'ı bir süredir takip ettiği ve pusu kurarak evden çıktıkları sırada saldırıyı gerçekleştirdiği anlaşılan Murat N.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Söke ilçesinde marangozluk yaptığı belirtilen Murat N., olayda kullandığı tabancayla yakalandı.Murat N.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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