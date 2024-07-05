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Haberler Aydın Aydın'daki yıldırımlar 5 noktada yangın çıkardı

Aydın'daki yıldırımlar 5 noktada yangın çıkardı

Aydın’da dün akşam saatlerinde yağmur sonrası meydana gelen yıldırımlar 5 ayrı noktada yangın çıkardı. Alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İHA
Aydın’daki yıldırımlar 5 noktada yangın çıkardı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında, Aydın'ın Bozdoğan ilçesi civarında yağmur geçişi yaşandı. Yağmur nedeniyle yıldırım kaynaklı yangınlar yaşandı. Bölgeden 5 yıldırım kaynaklı yangın ihbarı geldi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunarak yangınlardan 4' ünü söndürdü. Bir yangını ise söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

BALIKESİR'DE DE YANGIN ÇIKTI

Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi, Şirinkent Sitesi sınırları içerisindeki Galipo mevkiinde bulunan bir çiftliğin samanlığında yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangında, çiftlikte bulunan hayvanların alevlerden güçlükle kurtarıldığı öğrenildi. Çiftliğin hemen yanındaki zeytinlik alanları tehdit eden yangına; Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin yanı sıra Ayvalık Belediyesi'nin su tankerleriyle müdahale edildi. 4 arazöz, 2 su tankeriyle yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Yangında çiftlikte maddi hasar oluştu.

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